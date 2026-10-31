Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı yeniden anılan Aykut Kocaman, İstanbul Boğazı'ndaki bir restoranda Rıdvan Dilmen, Metin Tekin ve Gökhan Keskin ile buluştu. Buluşmadan paylaşılan fotoğrafta Kocaman'ın ciddi yüz ifadesi, bazı sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe forması giyen Kocaman ve Dilmen ile Beşiktaş'ta oynayan Tekin ve Keskin, uzun yıllar sonra aynı karede yer aldı.

''YOKSA TAKIMIN BAŞINA MI GEÇİYOR?''

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının sürdüğü dönemde gerçekleşen buluşmanın fotoğrafını gören bazı taraftarlar, “Yoksa Aykut Kocaman takımın başına mı geçiyor?” sorusunu gündeme getirdi. Kocaman'ın ciddi duruşu ve buluşmanın zamanlaması, bu yorumlara konu oldu.

Ancak dört ismin buluşmasının Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışıyla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Kocaman'ın adı, son dönemde yeniden teknik direktör adayları arasında anılıyor.