Bu sezon kritik maçlarda yediği gollerle Fenerbahçeli taraftarları adeta çileden çıkaran Ederson, Brezilya Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor.

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Brezilya'nın Panama'yı 6-2 mağlup ettiği özel maçta oyuna ikinci devrede dahil olan Ederson'un kalesinde gördüğü gol olay oldu.

TEPKİ BAMBAŞKA OLDU

İlk yarıda Alisson'un yediği gol sonrası tribünlerden yoğun tepki gelince, mücadelenin ikinci yarısına Ancelotti, Ederson ile başladı. Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson oldukça uzak mesafeden çekilen sert şutta topun ağlara gitmesini engelleyemedi. Gol sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşandı. Alisson'u ıslıklayan tribünlerin Ederson'a tepkisi ise bambaşka oldu. Brezilyalı taraftarlar, Ederson'a tepki göstermek yerine destek verdi.

Golün zorluk derecesi nedeniyle tecrübeli file bekçisini suçlamayan taraftarlar, deneyimli kaleciyi alkışlarla motive etti. Yaşananların ardından akıllara Ederson'un Fenerbahçe tribünleri tarafından protesto edildiği anlar geldi. Sosyal medyada Ederson'un Brezilya'da alkışlanması ile Fenerbahçe'de yaşadığı eleştirileri karşılaştıran çok sayıda paylaşıma yer verildi.