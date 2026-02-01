Ara transfer dönemine Mattéo Guendouzi ve Anthony Musaba transferleriyle hızlı başlayan Fenerbahçe, son olarak dün Sidiki Cherif transferini 22 milyon euroluk bir bonservis paketiyle tamamladı.



N'Golo Kanté ve Ademola Lookman transferleri için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Lookman ile kişisel şartlarda anlaşmasına rağmen Atalanta ile yaşanan bonservis tartışmasının ardından hüsrana uğradı.

ATLETİCO LOOKMAN'I KAPTI GİDİYOR



Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euro bedelle transfer ettiği Victor Osimhen ile benzer bir süreç yaşayan Fenerbahçe, Atalanta'nın 35+5 milyon euroluk bonservis teklifi için 'teminat mektubu' talep etmesiyle birlikte sıkıntı yaşadı.



Atalanta ile bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, ödeme takvimi konusunda uzlaşmaya varamayınca Nijeryalı yıldızı Atletico Madrid'e kaptırdı.



Fenerbahçe ile aynı bonservis bedelini Atalanta'ya öneren İspanyol takımı, teknik direktör Diego Simeone'nin telefon görüşmesinde Lookman'ı ikna etmesiyle birlikte Nijeryalı yıldız ile imza aşamasına geldi.

BANKALAR KAPANDI, TRANSFER YATTI



Fenerbahçe'nin son noktayı koymaya hazırlandığı Lookman transferini güç duruma düşüren en önemli gelişme ise bankalardan alınamayan teminat mektubu oldu.



Atalanta'nın Fenerbahçe'den istediği banka teminatı, hafta sonu olması ve Türkiye'de bankaların hizmet vermemesi nedeniyle alınamadı.





