Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile oynadığı karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelede iki farklı üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, son dakikalarda kalesinde gördüğü golün ardından galibiyet fırsatını değerlendiremedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde teknik direktör İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu’na yönelik tepkiler öne çıktı.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı. Oğuz Aydın’ın 4. dakikada kaydettiği golle öne geçen ev sahibi ekip, 11. dakikada Mason Greenwood’un fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Slavia Prag, 15. dakikada Provod’un golüyle skora ortak olma umutlarını artırdı. Karşılaşmanın son bölümünde Kacor’un attığı golle eşitlik sağlandı ve mücadele 2-2 sona erdi. Böylece Fenerbahçe, iki farklı üstünlük kurduğu karşılaşmada galibiyeti son dakikalarda kaybetti.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL’A İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sarı-lacivertli tribünlerde teknik direktör İsmail Kartal’a yönelik tepkiler yükseldi. Takımın son dakikada galibiyeti kaçırmasına tepki gösteren taraftarlar, “İsmail istifa!” tezahüratlarıyla teknik direktörü istifaya çağırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ISLIKLANDI

Fenerbahçe’de oyundan alınan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da tribünlerden gelen tepkilerin hedefi oldu. Taraftarların bir bölümünün ıslıkladığı Aktürkoğlu, kendisine yöneltilen tepkiye alkışlarla karşılık verdi.