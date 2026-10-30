Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'te oynayan Dwight Powell'ı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki Kanadalı uzun oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Powell için “Dwight Powell’a ‘Ailemize hoş geldin!’ diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. NBA'DE 13 SEZON FORMA GİYDİ NBA kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren Powell, 13 sezon boyunca ligde mücadele etti. Tecrübeli oyuncu, Dallas'ın 2024 NBA Finalleri'ne yükselen kadrosunda da yer aldı. Powell, NBA'de çıktığı 768 maçta 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1,0 asist ortalamaları yakaladı. Geçen sezon ise maç başına ortalama 14 dakika sahada kaldı; 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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