Basketbol Süper Ligi 5’inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Fenerbahçe Tarfin’e 25 sayı farkla yenildi: 72-97. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 3’üncü galibiyetini, Karşıyaka ise 3’üncü mağlubiyetini aldı.
İlk çeyrekte dış atışlarla skor üreten Fenerbahçe, bu bölümü 9 sayı üstün tamamladı: 16-25.
İkinci periyodun başında Larkin’in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, Tucker’in son saniye 3’lüğü ile soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 36-49.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe’de Shields skora katkı sağladı. Karşıyaka’nın üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler son bölüme 24 sayı üstün girdi: 50-74.
Final periyodunda Sargiunas ile skor üreterek üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin maçı farklı kazanmayı başardı: 72-97.