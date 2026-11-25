Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 83-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyete son çeyrekteki geri dönüşüyle ulaştı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 14. maçında 9. galibiyetini aldı.
EuroLeague'in 14. haftasında Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Tarfin, son çeyrekteki geri dönüşüyle karşılaşmayı 83-77 kazandı. Sarı-lacivertliler, 14. maçında 9. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Barcelona'yı 83-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyete son çeyrekteki geri dönüşüyle ulaştı.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 14. maçında 9. galibiyetini aldı.
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