Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena'daki antrenman, başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde gerçekleştirildi.

Taktik ve şut çalışması yapan sarı-lacivertli basketbolcular, Olympiakos karşısında sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe Tarfin ile Olympiakos arasındaki mücadele, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ülkenin takımı Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise TSİ 20.00'de oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'deki finalde karşılaşarak Avrupa Ligi Süper Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün TSİ 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.