EuroLeague’in bu sezon ilk kez Abu Dhabi’de düzenlediği Süper Kupa organizasyonunda Fenerbahçe Tarfin, Dubai BC ile 3.'lük maçında karşılaştı. Etihad Arena’da oynanan maçta galip gelen taraf 85-77‘lik sonuçla Fenerbahçe Tarfin oldu ve EuroLeague Süper Kupa’yı üçüncü olarak tamamladı. Fenerbahçe’de Talen Horton Tucker 22 sayı, Wade Baldwin ve Trent Forrest 11 sayı, Shavon Shields 10 sayı, Braxton Key 8 sayı üretti. Dubai’de Davis Bertans ve Elie Okobo 14 sayı, Mfiondu Kabangele 9 sayı, Toko Shengelia 8 sayı buldu.

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