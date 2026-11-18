Fenerbahçe Tarfin, Nicolo Melli ve Braxton Key'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, her iki oyuncunun da cerrahi müdahale geçirdiğini ve ameliyatların başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon geçirdi. Key ise sağ el üçüncü parmağındaki açık kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Kulüp açıklamasında, "Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.