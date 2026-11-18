Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i 115-81 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımının performansından çok mutlu olduğunu söyledi.

Basın toplantısında bütün oyuncuların süre almasının önemini vurgulayan Litvanyalı çalıştırıcı, topun paylaşılmasından da memnun kaldı. Jasikevicius, "Çok iyi bir maç çıkardık. Özellikle bazı anlarda topu dolaştırma şeklimizi izlemek gerçekten çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Son dönemde şut yüzdesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Jasikevicius, "Ancak bugün bir anda çok sayıda üç sayılık atışta isabet bulduk. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.