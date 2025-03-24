Fenerbahçe Kulübü, Türk Eğitim Derneği'nin (TED) burs verdiği çocukları iftarda ağırladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki iftarda teknik direktör Jose Mourinho, kaptan Mert Hakan Yandaş ve yönetim kurulu üyesi Eren Dişli yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, organizasyondan dolayı mutluluğunu paylaşarak "Sizi burada ağırlamaktan dolayı her zaman mutluyuz. Siz burada olmasanız da bizler biliyoruz ki her zaman arkamızdasınız. Fenerbahçe ailesinin çok büyük bir parçasısınız. Benim için dünyadaki en önemli ve en güzel şeyler gençler ve yaşlılar. Fenerbahçe'nin hocası olarak da Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu organizasyondan dolayı büyük gurur duyuyorum. Ne zaman isterseniz antrenmanı izlemeye, buraya yemek yemeye gelebilirsiniz. Kapımız her zaman sizlere açık." diye konuştu.

Jose Mourinho ile bir araya gelen çocuklar, deneyimli teknik direktör ile fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte yer alan ve yeni yaşına giren bir çocuğa kaptan Mert Hakan Yandaş, doğum günü sürprizi yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, bu sezon 3. kez hayata geçirilen eğitim bursunu, TED ile "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" sloganıyla, 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklar için başlatmıştı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yazdığı mektupla ilk adımı atılan eğitim bursu kampanyasına futbolcular ve sarı-lacivertli taraftarlar da destek olmuştu.