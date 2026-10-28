FENERBAHÇE’DE 4. İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüpte 26 Haziran 2026 tarihinde başlayan 4. İsmail Kartal dönemi, 123 günün ardından resmen son bul- du. Roma maçının ardından istifa eden ancak bu talebi yönetim tarafından kabul edilmeyen tecrübeli teknik adamın kredisi, Galatasaray maçıyla tükendi. Derbide sergilenen kötü fut- bol ve alınan yenilgi bardağı taşırdı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

YÖNETİCİLER dün önce kulüpte toplandı, durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Mahmut Uslu ve Cihan Kamer’le birlikte Samandıra’ya gitti. İsmail Kartal görevi bırakmaya zaten hazırdı. Kısa bir toplantı sonrası karşılıklı anlaşma ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adam için çalışmalar hemen başladı. Sarı-lacivertli yönetimin listesinde ilk etapta iki aday var.

İKİSİYLE DE GÖRÜŞÜLECEK

HEM Fenerbahçe’yi hem de Süper Lig’i iyi tanıyan bir hoca getirmek isteyen yönetim, Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella isimleri üzerinde duruyor. Başkan Yıldırım’ın kısa süre önce Avcı ile yemek yediği öne sürülüyor. Montella’nın ismi, yaz döneminde de gündeme gelmişti. İki hoca ile de görüşmeler yapılacak. Kısa süre içinde yeni teknik adam netleşecek.