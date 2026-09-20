İsmail Kartal, şampiyonluk için çok çalıştıklarını aktararak "Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diye konuştu.