Fenerbahçe, Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'yu getirdi. Mourinho'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında gösterilen İsmail Kartal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İsmail Kartal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde,hakkımda asılsız gerçek olmayan ,çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur.

Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım.

Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."