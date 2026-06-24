Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirmek amacıyla, Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’ndeki Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesislerine gitti. Yeni transferler Vedat Muriqi ile Amara Diouf da kafilede yer aldı. Halen Dünya Kupası’nda, milli takımlarında görev alan oyuncular ise daha sonra takıma katılacak. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri’nde bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’ya hareket edecek ve 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde Match PR’ın organizasyonuyla kamp yapacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin 30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Cherif, Vedat Muric.