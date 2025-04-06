Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı mücadelenin ilk yarısına 2 önemli pozisyon damga vurdu. Hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin öne geçme fırsatı yakaladığı 2 net pozisyonda direkler gole izin vermedi.

29. dakikada etkili gelen konuk ekip Trabzonspor Simon Banza ile gole çok yaklaştı. Oleksandr Zubkov'un ceza alanının sağından içeri çevirdiği ortasına yükselen Simon Banza'nın kafa vuruşunda top üst direkten geri geldi.

Livakovic'in çaresizce izlediği pozisyonda şanssızlığı kıramayan bordo mavililer olurken bir kaç dakika sonra bu kez Fenerbahçe direğe takıldı.

FENERBAHÇE 17.KEZ DİREĞE TAKILDI

Hızlı hücum geçişi yakalayan Fenerbahçe'de Szymanski'nin soldan içeriye yaptığı orta kaleci Uğurcan'ın üzerinden geçerek ağlara doğru yöneldi. Tribünlerin ayağa kalktığı pozisyonda top direğe çarparak arkaya sekti.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda bulduğu en net gol fırsatı olarak direğe takılan bu pozisyon akıllarda kaldı. Fenerbahçe bu sezon ligde topu en çok direkten dönen takım oldu (17)