Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
MHK, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçına Mehmet Türkmen'i atadı.
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki mücadelede ise Kadir Sağlam düdük çalacak.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
- Adana Demirspor - Göztepe: Direnç Tonusluoğlu
- Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır
- Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay
- Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk
- Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler
- Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan
- Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
- Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam
- Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe