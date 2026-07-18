Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Paul Onuachu transferi için resmi görüşmeler başladı. Kulüpler Birliği toplantısında sarı-lacivertliler adına Başkan Vekili Barış Göktürk, bordo-mavililer adına ise Asbaşkan Zeyyat Kafkas masaya oturdu. Kanarya, 15 milyon Euro’luk teklifini iletti, Fırtına 30 milyon Euro talep etti. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe yeni bir öneriyle Trabzonspor’un kapısını çaldı. Bu kez 15 milyon Euro’nun yanı sıra Oğuz Aydın da Karadeniz ekibine teklif edildi.

FIRTINA’NIN ELİ GÜÇLÜ

Fatih Tekke uzun süredir milli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Hatta geçen sezonun devre arasında taraflar anlaşma noktasına gelmiş, transfer son anda gerçekleşmemişti. Fenerbahçe cephesi gelecek yanıtı beklemeye başlarken, Suudi Arabistan kulüplerinin 32 yaşındaki Nijeryalı golcüye ilgisi Trabzonspor’un elini güçlendiriyor. Bordo-mavililer, bu kozu kullanarak pazarlıkta avantaj sağlamayı hedefliyor.