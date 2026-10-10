Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek amacıyla Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin detayları gündeme geldi. Portekiz basınından Record'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Yunan golcü için 50 milyon euro bonservis bedeli ve yıllık 8 milyon euro maaş önerdi.

ÖNEMLİ BİR BÜTÇE AYRILMIŞTI

Yaz transfer döneminde forvet pozisyonuna önemli bir bütçe ayıran Fenerbahçe'nin, Pavlidis transferi için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Record'un aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisi için 50 milyon euro önerirken yıllık maaş olarak da 8 milyon euro teklif etti.

Ancak taraflar arasında transfer konusunda anlaşma sağlanamadı ve Yunan golcü Fenerbahçe'ye transfer olamadı. Pavlidis transferini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, yaz döneminde hücum hattı için farklı bir hamle yaptı.

Fenerbahçe, Pavlidis transferi sonuçsuz kalınca forvet tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı. Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen Belçikalı yıldızı kadrosuna kattı.

ADI TOTTENHAM İLE ANILIYOR

Pavlidis'in adı kış transfer dönemi için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile anılıyor.

Golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Benfica ile bu sezon 13 maça çıkan Pavlidis, 14 gol atarken 3 de asist yaptı.