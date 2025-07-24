Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Skriniar’ı kadrosuna katmak için gün sayıyor… Sarı lacivertliler oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmış, PSG’den onay bekliyordu. Bu gelişmelerin çerçevesinde Skriniar’a dair Fransız basınında çarpıcı bir habere yer verildi.
Fransız basınından L’Equipe’in haberine göre, Paris Saint Germain’in yeni sezon yapılandırmasında düşünmediği oyuncu, evsiz kaldı. Paris’te bulunan Skriniar’ın, otelde kaldığı ifade edildi. Geçici olarak PSG’nin altyapısına gönderilen ve burada çalışmalarına devam eden 29 yaşındaki futbolcu, antrenman sonrası oteline dönmek için araç kiralıyor.
Fenerbahçe Slovak oyuncunun transferini kısa sürede bitirmek istiyor.