Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından gaz kesmeyecek. Hedefteki yeni yıldız Marco Asensio... İspanyol 10 numaranın transferi için Teknik Direktör Jose Mourinho devreye girdi. Portekizli hoca, yakından tanıdığı Asensio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe için olumlu bilgiler veren Mou, “Gel takımımın lideri ol” ifadesini kullandı. Asensio’nun bu görüşmeden etkilendiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim harekete geçti ve PSG ile görüşmelere başladı. Asensio transferinde tek sorun yıllık 14 milyon Euro’luk maaşı...

BONSERVİS PAZARLIĞI BAŞLADI

Kanarya, Fransızlardan oyuncunun maaşının bir bölümünün karşılanmasını talep ediyor. Bonservisi için de pazarlıklara başlandı. İspanyol yıldız, geçen sezonun ikinci devresini Aston Villa’da kiralık geçirmişti. PSG’nin kadro planlamasında düşünmediği 29 yaşındaki İspanyol yıldız için Başkan Ali Koç bizzat devreye girdi. Koç, Asensio haricinde Milan Skriniar’ın bonservisini de almak için yakın dostu PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile temasta.