Transferde vites yükselten Fenerbahçe, gözünü İngiltere’ye çevirdi. Greenwood hamlesi sonrası sarı-lacivertliler bu kez Marcus Rashford için devreye girdi. Manchester United’ın kadro planlamasında düşünülmeyen 27 yaşındaki yıldız, geçen sezon kiralık olarak Barcelona forması giymişti. Opsiyon kullanılmayınca geri dönen sol kanat için Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koydu. İngiliz ekibi bu formüle sıcak bakarken, yıldız oyuncu da menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli devrede. Yönetim, 35 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis tekliflerine kapıyı açmayı planlıyor. Son kararı Kerem ve İsmail Kartal verecek. Kanarya, Rashford hamlesiyle sol kanadı güçlendirmeyi hedeflerken, Kerem için gelen cazip teklifi de değerlendiriyor.