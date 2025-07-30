Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon Euro'ya bitirdi.

Fenebahçe'nin 31 yaşındaki savunma oyuncusunu, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Chobani ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir" diyerek sürprizlere açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.