İstanbul'da Daltonlar silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki Abdulkadir D.'nin emniyette verdiği ifade dikkat çekti.

DALTONLAR'A SOSYAL MEDYADAN KATILDI

Abdulkadir D., ifadesinde Daltonlar suç örgütünün yöneticilerinden "Robin" lakaplı Yusuf Can Güngör ile sosyal medya üzerinden irtibat kurduğunu anlattı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiğini belirten şüpheli, Avrupa'ya kaçma vaadi karşılığında örgüte katıldığını ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırı teklifini kabul ettiğini söyledi.

Abdulkadir D., Esenyurt'taki bir rezidansa yönlendirildiğini ve burada 5 kişi kaldıklarını belirterek, 4-5 gün boyunca evden çıkmadıklarını, örgüt yöneticilerinden gelecek talimatı beklediklerini ifade etti.

KADIKÖY'DE HEDEF GÖZETLEDİ...

Şüphelinin ifadesine göre, derbi sonrası hücre evinden aldığı silahla taksiye binerek Kadıköy'de kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen konuma gitti.

Fenerbahçe stadının çevresinde bekleyen Abdulkadir D., taraftar otobüslerinden inen kişileri izledi. Beklediği noktadan fotoğraf çekerek örgüt yöneticisine gönderdi.

Yaklaşık 2 saat boyunca bölgede bekleyen şüpheli, derbi nedeniyle çevrede bulunan polislerden korkarak saldırıdan vazgeçti ve Esenyurt'taki hücre evine döndü.

Abdulkadir D., saldırıyı gerçekleştirmediği için Yusuf Can Güngör tarafından tehdit edildiğini ve yeniden saldırı için hücre evinde kalmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre, Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden İbrahim Ç., saldırıda kullanılmak üzere temin edilen silahları hücre evine götürürken Beyoğlu'nda polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Durdurulan takside yapılan aramada otomatik tabanca, uzatılmış şarjör ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İbrahim Ç.'nin telefonunun incelenmesiyle Esenyurt'taki hücre evinin adresi tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Abdulkadir D.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim Ç.'ye silah temin ettiği belirlenen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki toplam şüpheli sayısı 5'e yükseldi.