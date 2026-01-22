UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde, İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan unutulmadı. Sarı lacivertli tribünler karşılaşma öncesinde Atlas için pankart hazırladı. Spor Toto tribününde açılan pankartta 'İçimizi boğsa da yas cennette huzurla uyu Atlas' yazısı dikkat çekti. NE OLMUŞTU? Kan donduran olay İstanbul'da yaşandı. Güngören'de aralarında çocukların da olduğu 2 grup arasında kavga çıktı. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Atlas yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

