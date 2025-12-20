Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Saran’ın evinde arama yapıldığı, hakkında iki ayrı suçlama olduğu bildirildi.
TARAFTARDAN DESTEK SLOGANLARI
Sadettin Saran adliyede savcılık kararını beklerken Trendyol Süper Lig'de deplasman maçına çıkan Fenerbahçe'yi, Eyüpspor maçında desteklemeye gelen taraftarlar başkanlarını da unutmadı. Maç öncesi tribünlerden Sadettin Saran'a destek tezahüratları yapıldı