Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 kalarak tur atladı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.

KARŞI KARŞIYA DEĞERLENDİREMEDİ DÖNÜŞÜNDE GOL OLDU

Fenerbahçe turu atlasa da Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi oldu. Polonya ekibinin golü öncesi Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu kaleci ile karşı karşıya geldi. Kerem, ağır davranınca savunma araya girdi. Bu pozisyonun hemen ardından ise gelişen atakta Gornik Zabrze eşitlik golünü attı.

BÜYÜK ELEŞTİRİ VAR

Maç boyunca beklenen performansın altında kalan Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada oldukça eleştirilirken sarı lacivertli taraftarlar, ‘Acilen Leao'yu alın’ yorumlarını yaptı. Kerem 70. Dakikada yerini Musaba’ya bıraktı. Milli oyuncu Gornik Zabrze karşısında girdiği 13 ikili mücadelenin yalnızca 3'ünü kazanabildi.

(GÖRÜNTÜ YAYINCI KURULUŞTAN ALINMIŞTIR)