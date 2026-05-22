EuroLeague Final-Four’da mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunan temsilcisi Olympiakos’la karşılaştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 79-61 kaybetti. 

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, üst üste ikinci kez kupayı kazanma fırsatını kaçırdı.

PERİYOT SONUÇLAR:

1. Periyot skoru: 18-12

2. Periyot skoru: 33-24

3. Periyot skoru: 56-41

4. Periyot skoru: 79-61

Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Burada kazanan takım finalde Olympiakos'un rakibi olacak. 

Öte yandan bu sezon EuroLeague'de üçüncülük maçları oynanmayacak.

