EuroLeague Final-Four’da mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunan temsilcisi Olympiakos’la karşılaştı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 79-61 kaybetti.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, üst üste ikinci kez kupayı kazanma fırsatını kaçırdı.
PERİYOT SONUÇLAR:
1. Periyot skoru: 18-12
2. Periyot skoru: 33-24
3. Periyot skoru: 56-41
4. Periyot skoru: 79-61
Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Burada kazanan takım finalde Olympiakos'un rakibi olacak.
Öte yandan bu sezon EuroLeague'de üçüncülük maçları oynanmayacak.