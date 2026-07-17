Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. İlk maç, 21 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Açıklanan listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood bulunmuyor. Ayrıca 3 yeni transferle birlikte N'Golo Kante de kadroda yer almadı.

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Öte yandan Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU:

KALECİLER:

Tarık Çetin

Ederson

Mert Günok

SAVUNMA:

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

YİĞİT EFE DEMİR

MERT MÜLDÜR

JAYDEN OOSTERWOLDE

NELSON SEMEDO

MILAN SKRINIAR

OGNJEN MIMOVIC

ARCHIE BROWN

LEVENT MERCAN

ORTA SAHA:

İSMAİL YÜKSEK

MATTEO GUENDOUZI

FRED

İRFAN CAN KAHVECİ

BARTUĞ ELMAZ

OĞUZ AYDIN

HÜCUM:

TALISCA

KEREM AKTÜRKOĞLU

MARCO ASENSIO

ANTHONY MUSABA

CENGİZ ÜNDER

SIDIKI CHERIF