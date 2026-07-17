Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. İlk maç, 21 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Açıklanan listede yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood bulunmuyor. Ayrıca 3 yeni transferle birlikte N'Golo Kante de kadroda yer almadı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat önce kadroya 2 oyuncu ekleme, çıkarma hakkı bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU:
KALECİLER:
Tarık Çetin
Ederson
Mert Günok
SAVUNMA:
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
YİĞİT EFE DEMİR
MERT MÜLDÜR
JAYDEN OOSTERWOLDE
NELSON SEMEDO
MILAN SKRINIAR
OGNJEN MIMOVIC
ARCHIE BROWN
LEVENT MERCAN
ORTA SAHA:
İSMAİL YÜKSEK
MATTEO GUENDOUZI
FRED
İRFAN CAN KAHVECİ
BARTUĞ ELMAZ
OĞUZ AYDIN
HÜCUM:
TALISCA
KEREM AKTÜRKOĞLU
MARCO ASENSIO
ANTHONY MUSABA
CENGİZ ÜNDER
SIDIKI CHERIF