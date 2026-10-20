Fenerbahçe U19, UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Pendik Stadı'nda Slavia Prag U19'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, erken golle öne geçtiği karşılaşmayı 3-1 kaybetti ve organizasyonda üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Fenerbahçe'yi 8. dakikada Alaettin Ekici'nin golü öne geçirdi. Konuk ekip, 16. dakikada Masek ile eşitliği sağladı, 22. dakikada Potmesil'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Slavia Prag'ın 72. dakikada Belzik ile bulduğu gol maçın skorunu belirledi.
Üçüncü haftayı da puansız kapatan Fenerbahçe U19, lig aşamasındaki bir sonraki maçında 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool U19 ile karşılaşacak.