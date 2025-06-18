Napoli’nin orta saha oyuncusu Frank Zambo Anguissa’nın geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basını yıldız ismin kulüpte kalmaya yakın olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Kamerunlu oyuncunun mevcut sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor ve bu süreci Napoli’de tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

DUYGUSAL BAĞ KARARINI ETKİLEDİ

Haberde, Anguissa’nın Napoli ile yaşadığı şampiyonluk sevinci ve kente duyduğu aidiyet hissinin, ayrılık kararını gözden geçirmesine neden olduğu belirtildi. Oyuncunun hem kendisi hem de ailesi için Napoli'nin artık “ikinci bir ev” olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYORDU

Anguissa için başta Chelsea ve Monaco olmak üzere pek çok kulüp devreye girmişti. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer için girişimde bulunduğu ifade edilirken, Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaş teklifleriyle kapısını çaldığı da aktarıldı. Ancak yıldız oyuncu, şu ana kadar hiçbir kulüple resmi görüşme gerçekleştirmedi.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Napoli yönetiminin, 2025 başında Anguissa’ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ve taraflar arasında bu konuda görüşmelerin yeniden başlayabileceği belirtiliyor. Her ne kadar önemli kulüplerin ilgisi sürse de, şu an için Zambo Anguissa’nın İtalyan ekibinde kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.