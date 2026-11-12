Galatasaray, Samsunspor altyapısında forma giyen 16 yaşındaki U16 Milli Takım oyuncusu Baran Türker'i transfer etti. İki kulüp arasında yaklaşık 10 gün süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve sözleşme imzalandı.

Baran'ın babası Metin Türker, oğluna Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da talip olduğunu belirterek tercihlerinde Galatasaray'ın yaklaşımının ve sunduğu projenin etkili olduğunu söyledi.

"PROJE DAHA AĞIR BASTI"

Metin Türker, transfer sürecini şu sözlerle anlattı: "Süreç boyunca Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Baran'ı kadrosuna katmak istedi. Ancak Galatasaray'ın yaklaşımı ve sunduğu proje daha ağır bastığı için tercihimizi sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandık ve imzayı attık"

Oğlunun 4,5 yıldır Samsunspor altyapısında bulunduğunu ve U16 takımında mücadele ettiğini belirten Türker, yapılan anlaşmaya göre Baran'ın 18 yaşına kadar Galatasaray forması giyeceğini açıkladı.

U15 VE U16 MİLLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ

Baran Türker, U15 ve U16 milli takımlarında da görev aldı. Genç futbolcu, son olarak U16 Milli Takımı'nın Portekiz'in başkenti Lizbon'daki kampına katıldı ve kampın ardından Türkiye'ye döndü.