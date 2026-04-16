Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken gelecek sezonun kadro planlamaları da şimdiden başladı.

Gelecek sezon savunma ve hücum hattına yerli alternatifler arayan Fenerbahçe, gözünü ezeli rakibinin genç yıldızlarına çevirdi.

Takvim'in haberine göre sarı lacivertliler, Beşiktaş'ın yıldızı Emirhan Topçu için girişimlere başladı. Devre arasında da Emirhan'ı isteyen ancak transferi sonuçlandıramayan Fenerbahçe, yaşadığı sakatlık sonrası yeniden formunu yakalayan 25 yaşındaki savunmacıya yeniden talip oldu.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin sezon sonunda başlayacağı iddia edilirken, flaş bir takas formülü de ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Emirhan Topçu ile birlikte Mustafa Hekimoğlu'nu da kadrosuna katmak istediği, karşılığında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü teklif edebileceği ifade edildi.

Emirhan için AC Milan'ın da devrede olduğu bilinirken Beşiktaş'ın takasta önerilen isimlere sıcak bakmadığı da öğrenildi.