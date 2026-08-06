Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Başkent ekibi, kadrosunu iki deneyimli isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan ve Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği ile anlaştığı belirtildi. Ajansspor'da yer alan habere göre Salih Uçan, kırmızı-siyahlılarla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği'nin İrfan Can Eğribayat'la da anlaştığı ve transfer yasağı kaldırıldıktan sonra iki futbolcu için de resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Ek olarak Gençlerbirliği yönetiminin transfer yasağının kaldırılması için girişimlerini yaptığı aktarıldı.