Fenerbahçe ve Erzurumspor futbolcuları, bugün sahaya isimlerinin Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldığı formalarla çıkacak. Uygulamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

Göktaş, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek “İşaret Dili Temalı Sosyal Sorumluluk Projesi”nin ilk adımını attıklarını belirtti. Proje, bakanlık ve iki kulübün iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesindeki projeye ilişkin Göktaş, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde atılan bu anlamlı adım için kulüp başkanlarımıza, yönetimlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.