Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, Süper Lig karşılaşmasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle yer aldığı özel tasarım formalar giydi. Formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı bağışlanacak. AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILACAK Tasarımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneğinin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı. Karşılaşmada giyilen formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Elde edilecek gelirin tamamı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlanacak.

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