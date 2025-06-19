Premier Lig ekiplerinden Brentford’un golcüsü Yoane Wissa, Avrupa devlerinin radarına girdi. 28 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesine girdi. İngiltere merkezli TEAMtalk’ın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında Nottingham Forest, Tottenham ve Arsenal da oyuncuyla ilgileniyor.

BRENTFORD DİRENCİ YÜKSEK

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Wissa için Brentford, tam 50 milyon Euro talep ediyor. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyon maddesi de bulunurken, İngiliz ekibi bu avantajı elinde tutarak pazarlık masasına güçlü oturmayı planlıyor. Ocak ayında Nottingham Forest’ın yaptığı 22 milyon sterlinlik teklif ise reddedilmişti.

FENERBAHÇE KARARLI, GALATASARAY BEKLİYOR

Türkiye’den iki dev kulüp da Wissa için devrede. Fenerbahçe, oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda oldukça istekli ve kaynaklara göre transfer için yoğun çaba harcıyor. Galatasaray ise Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Wissa’yı alternatif olarak belirledi.

Her iki kulübün de 30-32 milyon Euro (yaklaşık 25-27 milyon sterlin) bandında bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak Brentford’un yüksek bonservis beklentisi bu iki kulübü zorlayabilir.

PREMIER LİG DEVLERİ DE TAKİPTE

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra, Tottenham ve Arsenal da Wissa’yı listesine aldı. Tottenham’ın yeni teknik direktörü Thomas Frank, Brentford’daki eski öğrencisi Wissa’yı tekrar birlikte çalışmak istediği oyuncuların başında görüyor.

Arsenal cephesi ise forvet hattını güçlendirme amacıyla Wissa’yı değerlendiriyor. Ancak şu ana kadar her iki kulüpten de resmi bir teklif yapılmadı.

12 GOLLE GÖZ DOLDURDU

Yoane Wissa, 2024/25 sezonunda Premier Lig’de 12 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. 2021’den bu yana Brentford formasıyla çıktığı maçlarda toplam 49 gol kaydeden deneyimli oyuncu, hücumda çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor.

Brentford yönetimi, yıldız oyuncunun değerini koruyabilmek adına Wissa ile yeni, uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncuya olan yoğun ilgi nedeniyle bu süreç karmaşık bir hâl alabilir.

Wissa için Avrupa’nın dört bir yanından gelen ilgi, bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan dosyalarından birini oluşturacak gibi görünüyor. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, yoksa Premier Lig devleri mi kazanacak, bekleyip göreceğiz.