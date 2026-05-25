İtalya Serie A'da sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Milan'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Milan'da yaşanan hayal kırıklığının ardından takımdaki bazı futbolcuların geleceklerini mercek altına aldı.

Habere göre, 25 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic, Milan'dan ayrılabilir. Geçtiğimiz sezon da aynı oyuncu için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, Pavlovic ile ilgileniyor. Ancak transferde bir İngiliz devi de fırsat peşinde. Söz konusu habere göre Manchester United da Sırp futbolcu için devrede.

Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavlovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.