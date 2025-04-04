Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş ile Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, saldırı nedeniyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edildi. 44. Maddeye göre bu isimler 5-10 maç arası ceza alabilir. Öte yandan Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den 225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

FRED VE FOTİ NE KADAR CEZA ALACAK?

Öte yandan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ve yardımcı antrenör Salvatore Foti ise 41. maddeden hakaretten PFDK'ye sevk edilmişti. 41.maddeye göre ikilinin 2-5 maç arası ceza alması bekleniyor.