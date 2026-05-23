Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro güçlendirme çalışlarına başladı. İki ezeli rakip, Vedat Muriqi'nin transferinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde istediği, yakın dönemde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un telefon açarak takıma kazandırmak istediği Kosovalı golcü için sürpriz bir rakip çıktı.

KÜME DÜŞMESİNİ BEKLİYORLAR

Fichajes'in haberine göre Barcelona yönetimi, hücum hattını yeniden yapılandırmak için yerel ligin en büyük sürprizlerinden birini hedef aldı. Katalan ekibi, Kosovalı forvet Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberin detayında Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin kesin vedasıyla Alman teknik direktör Hansi Flick, gözünü Muriqi'e dikti.

Alman teknik direktörün, Kosovalı golcünün hava oyununa, fiziksel gücüne ve muazzam agresifliğine hayran olduğunu belirttiği aktarıldı. RCD Mallorca formasıyla attığı 36 resmi maçtaki 22 gol kaydeden 31 yaşındaki oyuncunun geleceği, kulübünün dramatik kaderine yakından bağlı. Mallorca ekibinin küme düşmesi kesinleşirse, Barcelona uygun bir maliyetle transferi bitirmek için düğmeye basacak.