Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde bambaşka bir kimliğe büründü. Mourinho’nun kötü izlerini silen İtalyan hoca, oynattığı futbolla sarı-lacivertlileri coşturdu. Yönetim, ara transferde yapılacak takviyeler için Tedesco’dan isim istedi. Herkes önceliğin santrfor hattına verilmesini beklerken Tedesco, PSV Eindhoven’dan Joey Veerman’ın alınmasını talep etmişti. Hollanda’da güçlü bağlantıları bulunan yönetici Ertan Torunoğulları’nın yürüttüğü operasyonda mutlu son çok yakın.

İMZALAR AN MESELESİ

Hem PSV hem de Veerman ile yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildi. Hatta transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabricio Romano, Fenerbahçe’nin Veerman için 20 milyon Euro’nun biraz üzerinde bir rakamı ödemeyi kabul ettiğini, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu yazdı. Aradaki ufak detayların giderilmesi sonrasında resmi imzalar atılacak. Veerman’ın 2026’nın ilk günlerinde İstanbul’a gelip, takıma katılması bekleniyor. Böylece yönetim, Tedesco’ya ve taraftara yeni yılın ilk hediyesini vermiş olacak.