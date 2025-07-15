Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta sahada yaşanabilecek olası bir ayrılık için kollarını sıvadı.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda rotasını Rusya'ya çevirdi.

ROTA RUSYA'YA DÖNDÜ

Andre Hernan'ın haberine göre bonservisi Zenit'te bulunan Brezilyalı oyuncu Wendel'in transferi için Fenerbahçe de harekete geçti.

Katar ekiplerinden Al Saad, orta saha oyuncusu Wendel'i transfer etmek isteyen ekipler arasında yer alırken söz konusu haberde 27 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe ile de görüştüğü aktarıldı.

Her iki kulübün tekliflerini de dinleyecek olan Brezilyalı orta saha, ülkesinden gelen teklifleri de değerlendirmeye hazır.