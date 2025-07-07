Sol kanat arayışlarına devam eden Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Sarı-lacivertliler, Udinese'de forma giyen Şilili oyuncu Alexis Sanchez'e talip oldu.
OPSİYON ŞARTA BAĞLI
Haberin detayında Fenerbahçe'nin Şilili yıldıza yıllığı 4 milyon Euro'dan 1+1 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Sözleşmedeki opsiyon ise performansa bağlı olacak.
Opsiyon şartının oyuncunun 15 gole katkı yapması ya da oynanan dakikaların yüzde 70'inde sahada olmasını kapsadığı aktarıldı.
Ayrıca Şilili oyuncuya Friuli'de bulunan bağlarını izlemek için kendisine özel bir jet sağlanacağı da ifade edildi. 36 yaşındaki Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta toplam 479 dakika süre alıp, gol katkısı yapamamıştı.