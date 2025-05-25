Aziz Yıldırım'ın 2018 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne kazandırdığı Ataşehir'deki arazi için Emlak Konut GYO ile anlaşmaya varıldı.



90 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK



Sports Digitale'de yer alan habere göre; yapılan anlaşmaya göre; Fenerbahçe anlaşılan toplam bedel üzerinden yaklaşık 90 milyon Euro ön ödeme alacak ve bu parayla birlikte Bankalar Birliği'nden çıkacak.





ÖDENECEK RAKAM HENÜZ BİLİNMİYOR



Habere göre yapılan 90 milyon euroluk anlaşma, Fenerbahçe'ye yapılacak ödemenin yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Anlaşma kapsamında sarı-lacivertli kulüp, söz konusu bölgeye yapılacak konut projesinin değerleme ve satış aşamasının ardından da Emlak Konut GYO'dan yeni ödemeler alacak.