Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak yolladığı Sofyan Amrabat'ın geleceği netlik kazanıyor.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve Faslı orta saha için İspanyol ekibi henüz kararını vermedi ancak sürpriz bir talip devreye girdi.

İKİ EKİP BİRDEN İSTEDİ

Transferfeed'in haberine göre Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos, sezon sonunda Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. Yunan ekibinin yanı sıra İspanya'dan Villarreal'in de 29 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği haberin detaylarında yer aldı.

Sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Amrabat, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden kadroya dahil oldu. 2024 yazında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle Fenerbahçe'ye transfer olan Faslı orta saha, bu sezon Betis formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.