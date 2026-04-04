Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması şimdiden başlarken kiralık olarak gönderilen oyuncuların da durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat, sakatlık süreci sonrası yeniden ritmini buldu. Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği Faslı orta saha için Real Betis, kararını verdi.

DÜNYA KUPASI BELİRLEYİCİ OLDU

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre; Betis yönetimi, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için şimdiden harekete geçti. Haberin detayında Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan Sofyan Amrabat'ın piyasa değerinin artabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Bu nedenle Endülüs kulübünün transferi bitirmek için net bir son tarih belirlediği ve 11 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde Amrabat ile yeni sözleşme yapılmasının planlandığı belirtildi.

Haber detayında, yakın zamanda Faslı oyuncunun temsilcileriyle görüşüldüğü ve maaş indirimi istendiği belirtilirken Betis'in ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmesini istediği ifade edildi.