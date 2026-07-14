Fenerbahçe'de kadro planlamasında arka sıralarda kalan Sofyan Amrabat, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmaya yakın. Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren orta saha, taliplerini de artırdı. Fanatik'in haberine göre geçen sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad ve Yunanistan'ın Olympiakos ekipleri devreye girdi. İki kulübün, Amrabat için yaklaşık 8 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Geçen sezon Real Betis ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 29 resmi maça çıkan Amrabat, 2 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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