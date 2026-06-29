Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu arada antrenmanın ilk bölümünde Marco Asensio ve Milan Skriniar'ın takımla çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.