Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru Tarfin oldu.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, "Tarım sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden, yenilikçi iş modeli ve güçlü teknolojik altyapısıyla üreticinin yanında yer alan Tarfin ile yeni bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşbirliği kapsamında Tarfin logosu, 2026-2027 ve 2027-2028 basketbol sezonlarında erkek ve kadın takımlarının kompozit logolarında ve Türkiye ile Avrupa müsabakalarında giyecekleri formaların göğüs bölümünde yer alacak.